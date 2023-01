Riassunto: Hanshow rivela un protocollo di nuova generazione e una ESL quadricolore all’NRF 2023

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Hanshow ha partecipato al 2023 National Retail Federation (NRF), il più grande evento al mondo del settore retail. Dal suo stand all’NRF di quest’anno Hanshow ha rivelato una rete cellulare a basso consumo di potenza e alta densità (HiLPC, high-density low-power cellular network) che impiega un protocollo di nuova generazione e una etichetta per scaffali elettronica (ESL, Electronic Shelf Label) quadricolore. Hanshow ha rafforzato la funzionalità dei suoi sistemi sia hardware che software e ora offre soluzioni e servizi più avanzati per le esigenze di aggiornamento digitale dei clienti nel settore retail.





Aggiornamenti rapidi che non sono semplicemente “veloci”

Hanshow offriva già la serie più avanzata al mondo di prodotti ESL e queste prestazioni all’avanguardia sono state migliorate ulteriormente tramite la sua HiLPC di nuova generazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Zishan Cai



zishan.cai@hanshow.com