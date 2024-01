Riassunto: Hanshow rivela il sistema ESL Polaris Pro all’NRF 2024, ridefinendo il settore retail con soluzioni sostenibili multicolore

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Hanshow ha presentato al salone National Retail Federation 2024 di New York la rivoluzionaria serie Polaris Pro, che racchiude la vision e lo spirito innovativo dell’azienda per il “retail sostenibile con etichette multicolore”. I partecipanti possono scoprire il futuro delle vendite al dettaglio presso lo stand 3365, Livello 3 del Javits Convention Center di NYC, dal 14 al 16 gennaio.









Hanshow Polaris Pro non è un semplice sistema di etichette elettroniche (ESL, Electronic Shelf Label) – rappresenta una nuova frontiera per l’efficienza e il coinvolgimento dei clienti nel settore retail con nuove caratteristiche essenziali che lo distinguono:

Flessibilità migliorata per la collocazione ed eccellenza multicolore per la visualizzazione: la serie Hanshow Polaris Pro ridefinisce l’adattabilità negli spazi di vendita al dettaglio grazie alla sua flessibilità all’avanguardia per la collocazione, facilitando l’integrazione in un’ampia gamma di layout del punto vendita.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

