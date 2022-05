Riassunto: Hanshow rilascia la sua nuova piattaforma IoT, che porta la digitalizzazione del settore distributivo a un livello superiore

DÜSSELDORF, Germania–(BUSINESS WIRE)–I distributori europei sono tra i primi al mondo ad aver adottato le etichette elettroniche da scaffale (ESL) per ridurre i costi operativi, come presupposto per la digitalizzazione del comparto distributivo. Ora la nuova piattaforma IoT All-Star (stand EuroCIS – 9 D13) viene rilasciata e presentata questa settimana alla fiera commerciale EuroCIS 2022 da Hanshow, il fornitore di soluzioni digitali, e si prepara a portare la distribuzione europea presso i punti vendita fisici verso una nuova era di efficienza e redditività.





Hanshow ha debuttato sul mercato europeo nel 2016 ed è un importante attore di questa trasformazione, con quasi 100 milioni di etichette elettroniche installate nel continente a tutt’oggi.

Contacts

Joy Wang, tianjiao.wang@hanshow.com