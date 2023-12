Riassunto: Hanshow, Microsoft, Intel e E Ink pubblicano il libro bianco collettivo che esplora la Green Digitalization nel futuro della vendita al dettaglio

PECHINO–(BUSINESS WIRE)–Hanshow, Microsoft, Intel e E Ink hanno pubblicato il libro bianco collettivo Green Digitalization: un processo che permette simultaneamente la digitalizzazione e la realizzazione della sostenibilità ecologica può essere un duplice motore per la crescita nel settore della vendita al dettaglio. Le quattro aziende insieme possiedono competenze tecniche e capacità innovative leader nel settore nei rispettivi campi, risorse che i rivenditori possono utilizzare non sono per sopravvivere ma anche per avere successo grazie alla Green Digitalization. Il settore della vendita al dettaglio sta attraversando una notevole fase di cambiamento verso la sostenibilità e la tecnologia ha un ruolo cruciale nel promuovere questa trasformazione.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

info@hanshow.com