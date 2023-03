Riassunto: Hansen porta il trading intraday a Skellefteå Kraft

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN), fornitore globale leader nel software e nei servizi per il settore energetico, idrico e delle comunicazioni, è lieto di annunciare la sigla di un nuovo accordo con Skellefteå Kraft, azienda energetica attiva in Svezia. Come parte dell’accordo, Skellefteå Kraft utilizzerà Hansen Trade per l’automatizzazione delle operazioni di trading intraday.

La soluzione di trading intraday parte di Hansen Trade consentirà a Skellefteå Kraft di automatizzare le attività di trading intraday e di ottenere cospicui risparmi sui costi di gestione del saldo. Skellefteå Kraft potrà così automatizzare il trading intraday grazie a una soluzione moderna e facile da usare, generando risultati vantaggiosi per l’azienda, e implementare un’automazione di tipo zero-touch.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

