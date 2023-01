Riassunto: Hansen e Aidon forniranno una soluzione gestita basata su SaaS per vari leader nel settore dell’energia nei paesi nordici

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN), leader mondiale nello sviluppo di software e servizi per i settori dell’energia, delle risorse idriche e delle comunicazioni, è lieta di annunciare la sua partnership con Aidon – azienda affermata, incentrata sui clienti, che offre servizi tecnologici, per misure di energia intelligenti e per reti elettriche intelligenti nei paesi nordici – finalizzata a fornire una soluzione completamente gestita per tre operatori di sistemi di distribuzione (DSO, distribution system operator) nel progressista mercato nordico. Questa collaborazione arriva nel momento in cui i DSO mirano a perfezionare le loro capacità relative all’infrastruttura e posizionarsi per il mercato del futuro, in continua evoluzione, per rispondere alle esigenze dei clienti.

Il progetto Aidon riguarda l’offerta della soluzione Hansen MDM e dei servizi associati per tre importanti DSO: Kymenlaakson Sähköverkko, Järvi-Suomen Energia e PKS Sähkönsiirto.

