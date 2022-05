Riassunto: Hansen dà impulso all’innovazione digitale per Swissgrid, l’operatore della rete elettrica nazionale svizzera

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Hansen Technologies (ASX:HSN) è lieta di annunciare la sigla di un nuovo accordo pluriennale con Swissgrid, la società che gestisce la rete elettrica nazionale svizzera.

Ai sensi dell’accordo, Swissgrid – un cliente Hansen fin dal 2008 – implementerà la soluzione di gestione dei dati dei contattori dell’energia elettrica Hansen MDM (meter data management), parte di Hansen Suite for Energy & Utilities, coerentemente con il suo obiettivo – sviluppare una piattaforma per la gestione dei dati energetici (EDM, energy data management) che possa diventare l’origine singola di dati accurati per tutti i requisiti EDM.

In grado di elaborare grandi volumi di dati ottenuti da misure di energia intelligenti, Hansen MDM offre la gestione centralizzata dell’intera supply chain dell’energia, dall’approvvigionamento all’immagazzinamento, sino alla produzione e al consumo.

