Riassunto: Hansen accelera la crescita nel campo delle contrattazioni automatizzate correlate alla disponibilità della rete elettrica per le aziende leader nel settore dell’energia nei paesi nordici

MELBOURNE, Australia–(BUSINESS WIRE)–Con una gamma di contratti conclusi e aggiornamenti eseguiti di recente fra clienti in Finlandia e Svezia, Hansen Technologies (ASX:HSN) continua a rafforzare la sua posizione di partner prezioso per le contrattazioni automatizzate correlate alla disponibilità della rete elettrica per le aziende leader nel settore dell’energia nei paesi nordici e di fornitore di elezione di software e soluzioni per il settore energetico e delle utility in tutto il mondo.

Nel periodo da ottobre a dicembre 2021, Hansen ha siglato nuovi accordi con Fortum, Power-Deriva, Tampereen Sähkölaitos, Kemijoki Oy, Jämtkraft e Vantaa Energy, mettendo a frutto vari moduli integrati in Hansen Trade. Ai sensi di questi accordi, Hansen Trade aumenterà l’efficacia dell’attività di queste aziende in operazioni di contrattazione nel settore dell’energia elettrica per il giorno successivo (“day-ahead”) e infragionaliere, per la regolamentazione dell’energia (mFRR) e per la riserva secondaria (aFRR).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Adnan Bashir



Direttore senior comunicazioni aziendali globali



Hansen Technologies



+1 647-204-0999