Riassunto: Hampshire Trust Bank sceglie la pluripremiata suite di soluzioni antiriciclaggio targate ComplyAdvantage

Basate su ComplyData™, le soluzioni di gestione del rischio su iperscala dell’azienda sono progettate per tenere il ritmo con la rapida crescita di questo innovatore del settore bancario

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–ComplyAdvantage, società internazionale di tecnologia dei dati che trasforma il rilevamento dei crimini finanziari, oggi annuncia che Hampshire Trust Bank (HTB), banca specializzata che opera in particolare nel segmento dei prestiti alle imprese del Regno Unito, ha scelto la premiata suite di soluzioni antiriciclaggio (AML) dell’azienda, tra cui Customer Screening and Onboarding, Adverse Information & Media, Transaction Monitoring e Transaction Screening.





Avvalendosi del suo team di esperti in ambito creditizio, HTB offre finanziamenti specializzati per l’imprenditoria, ipoteche e pluripremiati conti correnti per privati e aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

