Riassunto: Hakan Koç e Pyrros Koussios completano l’acquisizione di eSIM e del leader nello sviluppo della tecnologia per la compliance Truphone

Risolto il futuro del business

Pianificano investimenti nella crescita del business

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Hakan Koç, imprenditore tecnico e uomo d’affari tedesco e Pyrros Koussios, già alto dirigente nel settore delle telecomunicazioni e investitore in private equity (gli “Investitori”), oggi hanno annunciato di avere completato, con effetto immediato, l’acquisizione di Truphone, il primo operatore mobile globale.

Gli investitori stanno rilevando le attività e le affiliate di Truphone Limited successivamente al completamento, avvenuto oggi, della ristrutturazione dell’azienda e la recente ricezione sia della National Security and Investment Clearance da parte di Rt Hon. Grant Shapps MP, Segretario di Stato del Dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale (BEIS, Business, Energy and Industrial Strategy) sia di una licenza da parte dell’OFSI (Office of Financial Sanctions Implementation) su autorizzazione del Tesoro britannico (HM Treasury).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

