Riassunto: H3 Dynamics lancia stazioni di droni autonome per aiutare a monitorare grandi fattorie solari

Grazie alle stazioni di droni di H3 Dynamics non è necessario inviare piloti di droni in lontane fattorie solari

H3 Dynamics si allea con Sitemark per offrire analitica autonoma come servizio dalle sue stazioni di droni

H3 Dynamics annuncia una nuova soluzione Robots-as-a-service per monitorare le fattorie solari autonome in collaborazione con Sitemark, azienda belga specializzata in analitica su base AI.





La nuova collaborazione unisce DBX drone-in-a-box robots di H3 Dynamics con l’analitica visiva e termica di Sitemark per automatizzare e scalare le operazioni di controllo da remoto in grandi impianti di fattorie solari. Le soluzioni di Sitemark sono state installate da Total, Bouygues, EDF, Engie e Orix per controllare oltre 30.000 ettari di parchi fotovoltaici in 35 paesi.

