Riassunto: GWI nomina il nuovo direttore tecnologico, Nick Dearden

La nomina darà ulteriore slancio all’innovazione della piattaforma in termini di facilità d’uso, ricchezza di dati e strumenti di intelligenza artificiale intuitivi nell’ottica di ottenere insight più completi

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–GWI, la piattaforma globale di ricerca sui consumatori, ha annunciato oggi la nomina di Nick Dearden a direttore tecnologico, presso la propria sede di Londra nel Regno Unito.





Nick vanta oltre 25 anni di esperienza nel settore tecnologico, con un background da sviluppatore. In GWI guiderà i team di ingegneria, IT e sicurezza e sarà responsabile della tecnologia e della strategia di gestione dei dati dell’azienda. Il suo ruolo è fondamentale per portare avanti il programma dell’azienda, che mira a sviluppare una tecnologia in grado di approfondire l’audience dei clienti laddove sia necessario.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

