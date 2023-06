Riassunto: Gurobi Optimization annuncia acquisizione di October Sky in Giappone

Con questa acquisizione strategica i clienti avranno accesso a migliori servizi di ottimizzazione matematica.





BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, leader in ambito di tecnologia per l’intelligence decisionale, è lieta di annunciare l’acquisizione di October Sky, nome di spicco in ambito di soluzioni ad hoc e servizi di ottimizzazione matematica con sede in Giappone. Questa acquisizione strategica riunisce due nomi prestigiosi del settore con lo stessa determinazione a fare avanzare il campo dell’ottimizzazione matematica erogando valore senza pari per la clientela.

Dalla sua fondazione nel febbraio 2010, October Sky è un operatore di primo piano in ambito di prodotti, servizi di consulenza e formazione specializzati per la tecnologia di ottimizzazione matematica. In quanto unico distributore di Gurobi Optimizer in Giappone, October Sky da oltre 13 anni coltiva una solida partnership con Gurobi.

