Riassunto: Gurobi lancia il programma “Gurobi Gives Back” a sostegno delle organizzazioni no-profit in tutto il mondo

BEAVERTON, Ore.–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, leader nella tecnologia della decision intelligence, è fiera di annunciare il lancio della sua iniziativa di Corporate Social Responsibility (CSR), “Gurobi Gives Back”. Questo programma offre licenze Gurobi gratuite e complete e una guida tecnica esperta a organizzazioni no-profit idonee che lavorano a supporto di almeno uno degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite.





Con un impegno costante nell’utilizzo dell’ottimizzazione per il bene di tutti, Gurobi riconosce il ruolo critico delle organizzazioni no-profit nell’affrontare alcune delle sfide più urgenti del mondo. Il programma “Gurobi Gives Back” mira a fornire a queste organizzazioni le stesse potenti licenze complete di Gurobi utilizzate dai clienti commerciali, ma a costo zero, assicurando che i limiti finanziari non ostacolino la loro capacità di prendere decisioni ottimali e massimizzare il loro impatto.

