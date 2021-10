Riassunto: Gurobi annuncia il nuovo programma “Gurobi Alliance” volto a massimizzare il successo di clienti e partner

Il programma mette a disposizione dei partner di Gurobi strumenti e risorse essenziali per favorire la concretizzazione dei loro obiettivi commerciali e di marketing

BEAVERTON, Oregon–(BUSINESS WIRE)–Gurobi Optimization, LLC, produttore del risolutore di ottimizzazione matematica più veloce al mondo denominato Gurobi Optimizer, ha annunciato oggi la disponibilità di Gurobi Alliance, un nuovo programma per i partner che li dota di risorse esclusive in termini di comunicazione, formazione, prodotti, vendite e marketing allo scopo di sostenere e accelerare il conseguimento di risultati attendibili e ad alte prestazioni. Il programma Gurobi Alliance è stato ideato per migliorare le strategie di commercializzazione dei partner di Gurobi e per aiutare i loro clienti a sfruttare le competenze che solo un partner di Gurobi è in grado di offrire.

Aziende di tutti i settori stanno cercando di accelerare la crescita dei ricavi, alimentare la domanda e promuovere l’innovazione, il tutto contenendo i rischi e gli investimenti iniziali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

