Riassunto: Guillaume Vives, già Chief Product Officer presso Zuora, si unisce a 360Learning per portare l’apprendimento collaborativo a livello aziendale

NEW YORK & PARIGI & LONDRA–(BUSINESS WIRE)–360Learning, leader mondiale nel settore dell’apprendimento collaborativo, annuncia che Guillaume ‘’G” Vives si sta unendo all’azienda in qualità di Chief Product and Technology Officer. G, un veterano della Silicon Valley con oltre 20 anni di esperienza, particolarmente nel settore del software industriale, dirigerà le attività di ingegneria e sviluppo dei prodotti per mettere in grado le aziende di creare culture improntate all’apprendimento collaborativo.

Prima di entrare in 360Learning, G ha diretto tre aziende con risultati finali positivi, tra cui avere portato Zuora, la società che sviluppa l’omonima piattaforma SaaS di abbonamenti all’avanguardia, all’offerta pubblica iniziale (IPO). In Zuora G ha diretto i team responsabili dello sviluppo e marketing dei prodotti.

