Riassunto: Guidewire dà il benvenuto a AWS, Celonis, Google Cloud e Hubio nel suo programma di cooperazione allo sviluppo di soluzioni PartnerConnect

I nuovi partner di Guidewire aiuteranno le società di assicurazione operanti nel ramo incidenti e beni immobiliari tramite Guidewire Cloud a collegare facilmente i loro dati interni con piattaforme di terzi per ottenere informazioni approfondite e utili

SAN MATEO, California–(BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) ha annunciato che Google Cloud (BigQuery, Analytics Hub), Celonis, Hubio e Amazon Web Services (AWS) si sono unite al programma di cooperazione allo sviluppo di soluzioni per l’utilizzo dei dati PartnerConnect di Guidewire. Queste società sfrutteranno Guidewire Cloud Data Access (CDA) per aiutare le società di assicurazione ad accelerare l’analisi dei casi d’uso per integrare i dati a livello dell’intera azienda allo scopo di rendere più efficienti le attività di reporting, data warehousing, process mining e analisi.

“Abbiamo preso una decisione meditata – focalizzare l’attenzione sui partner per l’utilizzo dei dati mentre sviluppiamo il nostro sistema di soluzioni PartnerConnect già completo”, spiega Will Murphy, Vicepresidente Global Solution Alliances presso Guidewire.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Diana Stott



Direttrice comunicazioni



Guidewire Software, Inc.



+1.650.781.9955



dstott@guidewire.com