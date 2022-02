Riassunto: Guidewire Cloud alimenta l’innovazione nell’assicurazione

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Guidewire (NYSE: GWRE) ha tenuto la sua conferenza clienti, Guidewire Insurance Forum, ieri a Londra. L’evento in presenza ha riunito i leader di pensiero internazionali per condividere le migliori pratiche rilevanti per il mercato assicurativo generale dell’EMEA e ha fornito un’opportunità per collaborare con i colleghi del settore, oltre a connettersi con il team di Guidewire.

L’amministratore delegato di Guidewire, Mike Rosenbaum, ha parlato della diversità della comunità di clienti di Guidewire, quasi 70 in 18 Paesi in tutta l’area EMEA, dagli assicuratori Tier 1 alle piccole aziende greenfield.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

