Riassunto: GrowerIQ raccoglie 3 milioni di dollari CAD Seed Round per rivoluzionare la gestione della cannabis in tutto il mondo

I fondi provenienti da un round di avvio superato per alimentare la crescita continua e lo sviluppo del prodotto

TORONTO–(BUSINESS WIRE)–GrowerIQ, la piattaforma di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) leader nel settore della cannabis, ha annunciato oggi di aver recentemente chiuso un seed round da 3 milioni di dollari CAD (2,3 milioni di dollari USA). Il round è stato guidato da Golden Section e MaRS IAF, con la partecipazione di LAGO, Delbridge, GTM Fund e Gaingels.

I sistemi ERP non legati alla cannabis non funzionano per la produzione di cannabis, quindi i produttori sono costretti a usare Excel o software obsoleti che non dialogano tra loro. Questo rende difficile raccogliere i dati per le relazioni o le analisi di conformità.

