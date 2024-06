Riassunto: Grid Dynamics vince due MACH Impact Awards per Best Retail Project e Best Overall Change Project

Punti più importanti:





Grid Dynamics viene premiata con due MACH Impact Awards per Best Retail Project (Migliore progetto di retail) e Best Overall Change Project (Migliore progetto di cambiamento totale) alla conferenza MACH THREE di New York City—la conferenza annuale della MACH Alliance.

Questi prestigiosi riconoscimenti premiano le competenze di Grid Dynamics nell’utilizzo di Microservices, nello sviluppo API -first, le soluzioni native sul cloud e l’architettura Headless (MACH) per risolvere complesse sfide tecniche e guidare il valore commerciale misurabile per i loro clienti.

Questi riconoscimenti sono un riflesso dell'abilità di Grid Dynamics di portare con successo soluzioni commerciali componibili complesse in tempi stretti.

SAN RAMON, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Grid Dynamics Holdings, Inc. (NASDAQ: GDYN) (Grid Dynamics), importante fornitore di consulenza tecnologica, progettazione di piattaforme e prodotti, AI, servizi di analitica avanzata, è fiera di annunciare di aver appena ricevuto i riconoscimenti MACH Impact Awards for Best Retail Project e Best Overall Change Project alla conferenza MACH THREE, tenutasi a New York City dal 17 al 18 giugno 2024.

