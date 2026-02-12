Riassunto: Grid Dynamics accelera lo slancio della trasformazione basata sull’IA

Ottiene lo status di Vendor preferito presso un importante hyperscaler; nel 2025 i ricavi derivanti dall’IA sono cresciuti del 30% su base annua

Punti salienti

Ha ottenuto lo status di Vendor preferito presso uno dei principali hyperscaler mondiali, aprendo opportunità di ricavi significativamente maggiori per Grid Dynamics.

Nel 2025 Grid Dynamics ha registrato una crescita del 30% anno su anno dei ricavi legati all’IA.

I partner contano sempre più su Grid Dynamics per offrire funzionalità IA di nuova generazione a clienti a livello globale, sostenendo la crescita continua dei ricavi basati sull’IA.

SAN RAMON, California--(BUSINESS WIRE)--Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) (“Grid Dynamics”), un partner di eccellenza nella trasformazione IA per le aziende Fortune 1000, oggi ha annunciato di aver ottenuto lo status di Vendor preferito presso uno dei principali fornitori di servizi cloud hyperscale.

Referente per i media

Cary Savas

+1 (650) 523 5000

investorrelations@griddynamics.com