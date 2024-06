Riassunto: Green Street rileva Locatus, leader nel campo delle analisi e dei dati sulle proprietà immobiliari nel settore delle vendite al dettaglio nel Benelux

–Green Street continua a crescere, espandendo la sua suite di prodotti paneuropei con dati granulari e completi sulle proprietà immobiliari nel settore delle vendite al dettaglio–

NEWPORT BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Green Street, leader nello sviluppo di sistemi di analisi e generazione di dati approfonditi e utili per il settore immobiliare commerciale negli Stati Uniti e in Europa, ha rilevato Locatus – la principale azienda olandese di analisi e dati acquisiti indipendentemente di altissima qualità per il settore delle vendite al dettaglio nel Benelux. Locatus è la quarta impresa a essere rilevata da Green Street fin dal 2020 e segue la più recente acquisizione, nel 2023, di Local Data Company (LDC) – leader nel Regno Unito nel settore dei dati su sedi per la vendita al dettaglio.









