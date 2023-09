Riassunto: Green Fields si affida agli impianti di Fluence VYPR per produrre raccolti di alta qualità durante tutto l’anno

Il più grande stabilimento di cannabis in Israele sceglie di usare la tecnologia LED di REMY e Fluence per gestire al meglio i propri processi di coltivazione, aumentando così la qualità durante il processo di crescita delle piante

AUSTIN, Texas & ROTTERDAM, Paesi Bassi–(BUSINESS WIRE)–Fluence, azienda leader nel settore delle luci a LED efficienti da un punto di vista energetico per la produzione di cannabis e alimenti di vario genere, ha oggi annunciato il successo dovuto alla propria collaborazione con Green Fields, azienda israeliana che opera il più grande stabilimento di crescita di cannabis in Israele. Grazie alla tecnologia di Fluence, Green Fields ha aumentato i raccolti, migliorato il contenuto di THC e terpeni, così come avuto ottimi processi di crescita per i raccolti durante tutto l’anno all’interno del proprio stabilimento di 42.000 metri quadri.









Green Fields ha lavorato con REMY, partner israeliano di Fluence per la distribuzione e integrazione, per seleziona gli impianti VYPR 3p con la tecnologia a spettro BROAD R3 capace di fornire uno spettro di luce progettato per replicare e migliorare la luce naturale del sole all’interno del proprio stabilimento.

