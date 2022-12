Riassunto: GRC lancia il programma partner per i fluidi ElectroSafe per il raffreddamento a liquido per immersione dei centri dati

Il nuovo programma convaliderà una gamma di fluidi dielettrici disponibili a livello globale per l’utilizzo nei sistemi di raffreddamento a liquido per immersione brevettati di GRC, offrendo agli utenti finali una scelta di fluidi sostenibili

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–GRC® (Green Revolution Cooling®), azienda leader globale nella fornitura di raffreddamento a liquido per immersione a fase singola per centri dati, oggi ha annunciato il nuovo programma partner di fluidi, ElectroSafe® Fluid Partner Program, ampliando le scelte a disposizione degli operatori dei centri dati nella fornitura dei fluidi migliori della categoria, convalidati per compatibilità materiale, prestazioni e sicurezza, per i loro sistemi di raffreddamento a liquido per immersione GRC.

Con l’accelerare dell’adozione del raffreddamento per immersione, i fornitori continuano a introdurre sul mercato nuove formulazioni di fluidi.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Pubbliche Relazioni di Milldam

Adam Waitkunas



978-828-8304 (cellulare)



adam.waitkunas@milldampr.com