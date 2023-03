Riassunto: Gravity lancia ‘ALTF42’, il suo nuovo gioco 3D a piattaforme, con accesso anticipato su Steam

ALTF42, una versione follow-up ufficiale di ALTF4, è rinomato per la sua terribile difficoltà

Durante il periodo di accesso anticipato sono in programma aggiornamenti continui, per aggiungere sistemi di gioco e lingue supportate

SEUL, Corea del Sud–(BUSINESS WIRE)–Gravity (NASDAQ: GRVY), azienda globale di videogame, il 31 marzo 2023 ha rilasciato il suo nuovo gioco 3D a piattaforme ‘ALTF42‘ su Steam nella versione ad accesso anticipato.





Gravity si occuperà dei servizi relativi ad ‘ALTF42’, un videogame 3D a piattaforme di tipo permadeath sviluppato da PUMKIM, creatore coreano di videogiochi, e frutto del know-how editoriale accumulato nel corso degli anni.

