Riassunto: Grand Prix ACF AutoTech 2026 presenta le sue sei start-up finaliste

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--La giuria del Grand Prix ACF AutoTech 2026, che si è incontrata il 9 febbraio all'Automobile Club de France, ha selezionato sei start-up finaliste dopo diverse ore di consultazione.

Le aziende selezionate si distinguono per la loro ambizione tecnologica, la redditività economica e l'impatto tangibile sulla riduzione dei costi automobilistici e le prestazioni del settore. Tra i temi chiave di quest'anno: progettazione ingegneristica assistita dall'IA, indipendenza strategica da materiali critici e ottimizzazione avanzata della tecnologia LiDAR.

Le start-up finaliste comprendono:

Grand Prix ACF (Start-up mature)

- Altrove (Parigi, Francia): sviluppa alternative innovative ai materiali inorganici critici ad alto rischio utilizzando un approccio algoritmico proprietario e intelligenza artificiale esclusiva, rafforzando la resilienza industriale e la sovranità tecnologica.

Grand Prix ACF AutoTech - Contatto

Richard de Cabrol: +33 6 51 38 16 38 – richard.decabroldemoute@essec.edu