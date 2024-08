Riassunto: Grameenphone si unisce a Mobileum per lanciare la trasformazione della gestione del rischio basata sull’AI

La piattaforma di Revenue Assurance e Fraud Management di Mobileum fornirà una protezione e una garanzia senza pari per le reti del futuro

CUPERTINO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Mobileum Inc. (“Mobileum”), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni analitiche e di rete, è lieta di annunciare che Grameenphone, il più grande fornitore di servizi di telecomunicazione del Bangladesh con oltre 85 milioni di abbonati, per condurre la sua trasformazione nella gestione del rischio ha scelto la soluzione di nuova generazione di Mobileum per la garanzia dei ricavi e la gestione delle frodi (RAFM), basata sulla sua piattaforma di punta Active Intelligence Platform (AIP). Questa partnership strategica consentirà a Grameenphone di identificare e prevenire la perdita di entrate, rafforzare il rilevamento delle frodi e fornire ai clienti un servizio più sicuro ed efficiente.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

QUEXOR GROUP INC.

Barbara Henris | bhenris@quexor.com | Cell.: +1 (703) 470-9446

Comunicazioni media e aziendali – Mobileum



Sandra Almeida | sandra.almeida@mobileum.com | Cell. +351 939650229

Manager delle comunicazioni aziendali – Grameenphone



Tazriba Khurshid | tazriba.khurshid@grameenphone.com | Cell.: +88 01 711092233