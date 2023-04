Riassunto: GPS effettua il rebranding in “Thredd”, per riflettere la propria posizione esclusiva di partner d’eccellenza per gli innovatori mondiali nel settore dei pagamenti

Thredd è al centro della rivoluzione globale dei pagamenti, con l’elaborazione di miliardi di transazioni annue in 44 paesi per i principali fornitori del settore fintech, del digital banking e della finanza integrata.

Con novità nel team dirigenziale, nella visione strategica e sul piano operativo, Thredd porta la sua esclusiva attenzione incentrata sui clienti verso nuove aree geografiche e segmenti di clienti, in qualità di partner degli innovatori che modernizzano il modo in cui consumatori e imprese effettuano i pagamenti di beni e servizi e trasferiscono il denaro in tutto il mondo.

Thredd è supportata da un consorzio eccezionale di private equity, tra cui Advent International, Viking Global Investors, Temasek e MissionOG, con investitori istituzionali del calibro di Mastercard e Visa.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Global Processing Services, una piattaforma globale di nuova generazione dedicata ai pagamenti al servizio dei principali attori fintech, del digital banking e della finanza integrata nel Regno Unito e in Europa, Asia, Medio Oriente e America settentrionale, oggi ha effettuato il rebranding in “Thredd“, per riflettere il suo ruolo centrale nell’intrecciare i diversi fili, ‘thread’ in inglese, dell’ecosistema mondiale dei pagamenti, per promuovere la diffusione dei pagamenti elettronici.

