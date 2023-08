Riassunto: Google Cloud esce dall’ombra e si espande in Europa

Secondo la relazione di ISG, Provider Lens™, il terzo maggiore attore di iperscala nell’UE, che sposa interoperabilità, sostenibilità e accessibilità economica, mostra chiari segni di un’espansione rapida

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Nonostante la congiuntura caratterizzata da una crescita economica debole e il persistere delle pressioni inflazionistiche, l’ecosistema Google Cloud continua a crescere in termini di scala, portata e gamma di servizi e soluzioni in Europa. È quanto sostiene una nuova relazione di ricerca pubblicata in data odierna da Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), prestigioso studio di consulenza e ricerca tecnologica globale.





L’edizione 2023 della relazione Provider Lens™ di ISG dedicata all’ecosistema dei partner di Google Cloud in Europa riscontra la rapida crescita dell’ecosistema di Google, in corrispondenza di co-investimenti ingenti effettuati dai provider con Google e l’ampliamento della migrazione di carichi di lavoro e dati verso la Google Cloud Platform (GCP).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Referenti per la stampa:

Will Thoretz, ISG



+1 203 517 3119



will.thoretz@isg-one.com

Kate Hartley, Carrot Communications per ISG



+44 (0)20 3457 6403



kate.hartley@carrotcomms.co.uk