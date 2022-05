Riassunto: GoCardless dà il benvenuto al suo nuovo presidente Paul Stoddart

L’unicorno di nuova creazione rafforza i propri vertici accogliendo in seno l’ex dirigente di Vocalink e Mastercard per accelerare l’esecuzione della strategia aziendale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–GoCardless, fornitore leader di soluzioni per pagamenti bancari diretti, ha annunciato quest’oggi la nomina a presidente di Paul Stoddart. Stoddart proviene da Mastercard dove ha ricoperto le cariche di presidente delle nuove piattaforme di pagamento della società, presidente esecutivo di Vocalink e membro del Comitato di gestione di Mastercard. Con questo nuovo ruolo in GoCardless, Stoddart assumerà la responsabilità globale dell’organizzazione addetta alla commercializzazione che include i team Strategia, Vendite, Prodotto, Marketing e Assistenza clienti, con l’occhio sempre puntato verso l’accelerazione della crescita e il conseguimento dell’ambizioso obiettivo dell’azienda di diventare la maggiore rete per pagamenti bancari al mondo.

Stoddart si presenta in GoCardless con un ricco bagaglio di esperienze.

