Riassunto: GMS si classifica tra i vendor di firewall SMS Tier 1 in un’indagine a cura di ROCCO

BAAR, Svizzera–(BUSINESS WIRE)–Global Message Services (GMS), fornitore di servizi di comunicazione affidabili per le imprese e gli operatori mobili di tutto il mondo, per il secondo anno consecutivo viene designato come fornitore di firewall SMS Tier 1 nella SMS Firewall Benchmarking Survey (Indagine comparativa sui firewall SMS) di ROCCO.

Quest’anno, con un rating totale di 4,53 su 5, GMS ha conquistato il vertice della classifica Tier 1 con sei fornitori e ha ottenuto il punteggio massimo per una serie di indicatori chiave delle performance (KPI), tra cui affidabilità, assistenza clienti, competenza tecnica, trasparenza e conoscenza del settore. Ha conseguito inoltre un NET Promoter Score (NPS) pari a 93, il migliore tra tutti i vendor che hanno preso parte alla valutazione.

