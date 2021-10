Riassunto: GML ed EZ-WHEEL collaborano per dotare i robot mobili autonomi di un esclusivo sistema di trazione azionato dall’intelligenza artificiale

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–GrAI Matter Labs (GML), azienda pioniera nel campo delle soluzioni informatiche che simulano i meccanismi del cervello, ha annunciato oggi una partnership con ez-Wheel, società francese specializzata in ruote elettriche autonome, per sviluppare un sistema di trazione azionato dall’intelligenza artificiale (artificial intelligence, AI) per i robot mobili autonomi (Autonomous Mobile Robot, AMR), che sarà disponibile nel 2023.





La premiata soluzione di ez-Wheel, se combinata con Life-Ready AI di GML, avrà un grande impatto sul settore della logistica e delle catene di fornitura grazie a una piattaforma di robotica mobile certificata per la sicurezza, dotata di funzioni intelligenti come il tracciamento delle persone, l’evitamento degli ostacoli e altro ancora.

