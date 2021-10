Riassunto: GLORY si allea con HRS Hospitality & Retail Systems per realizzare l’integrazione tra le soluzioni di riciclaggio del contante al punto di vendita CASHINFINITYTM e il software Oracle MICROS Simphony

La capacità ‘Plug and Play’ accelera il tempo di implementazione per i clienti del settore dell’ospitalità

BASINGSTOKE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Glory Global Solutions, un leader globale nelle soluzioni tecnologiche relative ai contanti, oggi ha annunciato una collaborazione con HRS Hospitality & Retail Systems per offrire un’integrazione completa ‘plug and play’ tra le loro soluzioni di riciclaggio dei contanti al punto di vendita CASHINFINITY e la prima piattaforma POS al mondo su cloud, Oracle MICROS Simphony. HRS Hospitality & Retail Systems è un Oracle Partner e il più grande partner della società in tutto il mondo nel settore dell’ospitalità, che fornisce soluzioni IT ad oltre 9500 clienti nel settore dell’ospitalità, dell’F&B e dei clienti al dettaglio in tutto il mondo.

