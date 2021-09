Riassunto: GLORY lancia le nuove soluzioni software UBIQULARTM basate sul cloud per il settore delle istituzioni finanziarie e della vendita al dettaglio

BASINGSTOKE, Inghilterra–(BUSINESS WIRE)–Glory, leader globale nelle soluzioni tecnologiche per la gestione del denaro contante, oggi annuncia il lancio di UBIQULAR, la nuova suite software sul cloud dell’azienda, progettata per migliorare il processo decisionale grazie a informazioni basate sui dati. Le soluzioni ‘Software As A Service’ (SaaS) sono particolarmente adatte per i segmenti finanziario e del dettaglio.

La suite UBIQULAR riflette l’obiettivo continuo di Glory: fornire maggiori informazioni e intelligence utile sulla movimentazione del denaro presso le attività dei clienti, che possono ottenere maggior valore dai dispositivi Glory in uso. Questo avviene grazie all’uso di informazioni analitiche e gestionali, al monitoraggio e alla gestione in remoto dei dispositivi e alla fornitura di previsioni di cassa automatiche che ottimizzano l’inventario di cassa e il capitale circolante.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto Glory con i media

Paul Race



Vicepresidente marketing strategico



paul.race@glory-global.com

+44 7887 052366