Riassunto: GlobalPlatform lancia un’iniziativa per plasmare il futuro della sicurezza degli autoveicoli

L’obiettivo, tramite partenariati con le più importanti organizzazioni del settore e la creazione del Cybersecurity Vehicle Forum, è una collaborazione intersettoriale mirata alla standardizzazione della sicurezza nel comparto automotive

REDWOOD CITY, Calif.–(BUSINESS WIRE)–GlobalPlatform, importante organizzazione attiva negli standard del mondo digitale, ha lanciato un’iniziativa di larga portata per promuovere il coinvolgimento degli esperti in sicurezza nell’intera catena di valore degli autoveicoli e nei servizi digitali adiacenti. In qualità di leader nell’offerta di specifiche e certificazioni per la sicurezza dei servizi digitali, con oltre 70 miliardi dei suoi componenti sicuri implementati a livello mondiale, GlobalPlatform ora affronta le normative emergenti nel settore, come le approvazioni di nuovi tipi di automezzi e il passaggio verso i veicoli come servizio. L’iniziativa di GlobalPlatform per l’automotive ottimizzerà e velocizzerà l’implementazione di componenti sicuri, di un’architettura digitale affidabile, di API di sicurezza e della gestione del ciclo di vita per la sicurezza all’interno del settore automotive.

