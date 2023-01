Riassunto: GlobalLogic rileva Hexacta, azienda innovativa di progettazione digitale in America Latina

La società continua l’espansione strategica aggiungendo nuovi servizi, talenti e ampliando l’impronta nearshore

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., una società del gruppo Hitachi e leader nell’ingegneria digitale, oggi ha annunciato l’acquisizione di Hexacta, una società pan-latino-americana di ingegneria digitale e dei dati. L’acquisizione fa parte della continua strategia di GlobalLogic volta ad espandere i suoi prodotti e il suo registro di straordinari talenti in ingegneria, per venire in contro alla forte domanda di servizi di ingegneria digitale da parte del mercato. Da oltre 20 anni, Hexacta fornisce con successo sviluppo di software di alta qualità, consulenza informatica, progettazione UI/UX, ingegneria dei dati e servizi di analitica.

