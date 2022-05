Riassunto: GlobalLogic lancia il programma Women Influencer per promuovere lo sviluppo di una leadership diversificata

Il nuovo programma fornirà opportunità di tutoraggio e sviluppo professionale alle dipendenti interessate a ricoprire ruoli dirigenziali e gestionali

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., un’impresa del Gruppo Hitachi leader nel campo dell’ingegneria digitale, ha lanciato il programma Women Influencers che è stato pensato per incoraggiare e consentire alle dipendenti interessate di ricoprire ruoli dirigenziali interfunzionali presso l’azienda tecnologica. In linea con la strategia perseguita dall’azienda in materia di diversità, equo trattamento e inclusione (Diversity, Equity, Inclusion, DEI), GlobalLogic si sta adoperando al fine di garantire una maggiore diversità a tutti i livelli della forza lavoro in termini di genere, orientamento sessuale, origini etniche, età e capacità.

