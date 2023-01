Riassunto: GlobalLogic incluso da Zinnov Zones tra i leader nei 2022 Global ER&D Services Ratings

SAN JOSE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., una società di Hitachi Group e un leader nell’ingegneria digitale, oggi ha annunciato di figurare tra i Leader globali negli Zinnov Zones for ER&D Services 2022 Ratings (Rating di Zinnov Zones sui servizi ER&D per il 2022). Il documento fornisce una valutazione a 360 gradi dei fornitori di servizi di ricerca e sviluppo ingegneristico (ER&D), identificandone punti di forza e scalabilità nei mercati e nelle tecnologie chiave. Questi rating vengono utilizzati dai poteri decisionali delle imprese alla ricerca di selezionati fornitori di servizi per supportare un’ampia gamma di progetti tecnici; si tratta di risorse sempre più importanti, poiché gli investimenti nella trasformazione digitale sono in rapido aumento in ogni settore per rispondere a una domanda crescente di esperienze intelligenti, connesse e basate sui dati, sia per i consumatori che per i dipendenti delle aziende.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

