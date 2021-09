Riassunto: GlobalLogic avvia un hub collaborativo nel Lumada Innovation Hub Tokyo

L’azienda intende fornire servizi di trasformazione digitale al mercato giapponese abbinandoli alle funzionalità di Lumada

SAN JOSE, California, e TOKYO–(BUSINESS WIRE)–Hitachi, Ltd. (TSE: 6501, “Hitachi”) e GlobalLogic*1, una società del Gruppo Hitachi, hanno annunciato quest’oggi la nascita di un hub collaborativo per promuovere servizi di trasformazione digitale (digital transformation, DX) nel mercato giapponese. Con sede nel Lumada Innovation Hub Tokyo*2, un centro di co-creazione per Hitachi, questo hub di collaborazione abbina le funzionalità di GlobalLogic e di Lumada. Sulla scia della strategia di integrazione congiunta, questa partnership vuole essere un trampolino di lancio per l’ingresso di GlobalLogic in Giappone e per accelerare lo sviluppo commerciale dei servizi di progettazione digitale basati su design di GlobalLogic, creando un sistema di assistenza clienti in Giappone a partire dall’anno fiscale 2022.





“ La domanda di mercato per la trasformazione digitale continua a crescere rapidamente, poiché le aziende globali sfruttano sempre di più le tecnologie digitali per creare nuovi flussi di reddito e aumentare il coinvolgimento dei clienti” ha dichiarato Nitesh Banga, direttore operativo di GlobalLogic.

