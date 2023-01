Riassunto: GlobalLogic aprirà nuovi centri di ingegneria digitale in Spagna

L’azienda si espande nell’Europa sud-occidentale mentre sviluppa le iniziative di trasformazione digitale nella Spagna

MADRID–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., una società del gruppo Hitachi e leader nel settore delle attività di ingegneria digitale, oggi ha annunciato piani di apertura di nuovi centri di ingegneria digitale in Spagna. L’annuncio è stato dato da Nitesh Banga, Presidente e Ceo di GlobalLogic, durante una riunione con il Primo ministro spagnolo Pedro Sánchez.





GlobalLogic è specializzata in ingegneria digitale: combina progettazione dell’esperienza, sofisticata ingegneria del software e ingegneria dei dati per rispondere alle esigenze dei clienti di servizi trasformativi. I centri spagnoli saranno le prime sedi di GlobalLogic nell’Europa sud-occidentale, aggiungendosi alle oltre 20 sedi EMEA attuali in 9 altri paesi.

