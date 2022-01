Riassunto: GlobalLogic annuncia una versione perfezionata dell’acceleratore di piattaforme per microservizi OpeNgine

La nuova funzionalità di automazione abbrevia drasticamente i tempi di implementazione di infrastrutture per le piattaforme di erogazione di servizi

SAN JOSE, California–(BUSINESS WIRE)–GlobalLogic Inc., azienda parte del Gruppo Hitachi e leader nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato oggi la disponibilità di OpeNgine versione 2.1. OpeNgine, che fa parte della suite Digital Accelerators di GlobalLogic, automatizza gli elementi critici dell’intero ciclo di vita della metodologia DevOps per le piattaforme di microservizi, compresi CI/CD, configurazione del set di strumenti e provisioning dell’infrastruttura cloud. Tali funzionalità semplificano considerevolmente l’implementazione di microservizi riducendo al tempo stesso i tempi d’implementazione da mesi a settimane, se non addirittura a giorni. Nel complesso, la soluzione permette di risolvere i problemi associati al processo Infrastruttura come codice (Infrastructure as Code, IaC) che riveste un’importanza fondamentale nelle applicazioni mission-critical che richiedono aggiornamenti, collaudi e monitoraggio continui.

OpeNgine si integra perfettamente con gli stack di strumenti CI/CD standard e può essere agevolmente integrato con nuovi strumenti e tecnologie.

