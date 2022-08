Riassunto: GlobalLogic annuncia la nomina del nuovo presidente e amministratore delegato

SAN JOSE, California--(BUSINESS WIRE)--GlobalLogic Inc., azienda parte del Gruppo Hitachi e leader nel settore dell’ingegneria digitale, ha annunciato oggi che il presidente e amministratore delegato Shashank Samant lascerà il posto all’attuale direttore operativo (Chief Operating Officer, COO) Nitesh Banga, che diverrà il nuovo presidente e amministratore delegato a partire dal 1° ottobre 2022. Nitesh è un dirigente esperto e completo che vanta risultati di successo in varie funzioni tra cui strategia, commercializzazione, progettazione e operazioni, oltre ad avere avviato attività simili nel mercato giapponese. Shashank ricoprirà un nuovo incarico come presidente del consiglio di amministrazione di GlobalLogic oltre a operare come consulente esecutivo di Toshiaki Tokunaga, attuale responsabile del settore Servizi e sistemi digitali (Digital Systems and Services, DSS) di Hitachi.





