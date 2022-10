Riassunto: Global Processing Services e Featurespace annunciano una nuova collaborazione per portare sul mercato una potente piattaforma di rilevamento delle frodi a livello dei pagamenti delle società emittenti

I nuovi servizi di Featurespace miglioreranno notevolmente le attuali capacità di GPS per la prevenzione in tempo reale delle frodi, per contenerle il più possibile lungo tutto il percorso dei pagamenti

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Global Processing Services (“GPS”), la piattaforma tecnologica leader nei pagamenti a livello mondiale, oggi annuncia la collaborazione con Featurespace, importante fornitore globale di analisi comportamentali adattive per il rilevamento delle frodi e la gestione del rischio, nell’obiettivo di creare una soluzione leader di mercato nella mitigazione delle frodi nel corso dell’elaborazione da parte delle società emittenti.

GPS integrerà a livello globale la soluzione ARIC™ Risk Hub di Featurespace, leader di settore, nella propria suite di servizi di gestione delle frodi e del rischio.

