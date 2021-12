Riassunto: Gli operatori satellitari si uniscono per plasmare l’ecosistema delle comunicazioni del futuro attraverso la trasformazione dell’EMEA Satellite Operators Association nella Global Satellite Operators Association

Amazon, APT, ARSAT, Intersputnik, Lockheed Martin, Omnispace e Star One sono i nuovi associati

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Gli alti dirigenti dei principali operatori satellitari mondiali, in occasione della World Satellite Business Week 2021 di Parigi, oggi hanno annunciato che l’ESOA, l’EMEA Satellite Operators Association, si sta espandendo per includere operatori satellitari di tutte le regioni del mondo e che cambierà la denominazione in GSOA, la Global Satellite Operators Association. Hanno inoltre annunciato che sette nuovi membri (Amazon, APT, ARSAT, Intersputnik, Lockheed Martin, Omnispace e Star One) hanno già accettato di entrare a far parte della GSOA.

