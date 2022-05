Riassunto: Gli investimenti per le prime fasi di MetaAge, la piattaforma turca dedicata al metaverso, si avvicinano al traguardo del milione di dollari USA

Attualmente in fase alfa, la piattaforma MetaAge offre agli utenti un’esperienza online ‘praticamente illimitata’, secondo il suo creatore

ISTANBUL–(BUSINESS WIRE)–MetaAge, una piattaforma dedicata al metaverso basata sulla blockchain Solana, ha attratto capitali pari a quasi 1 milione di dollari USA in investimenti nella fase iniziale, secondo quanto dichiarato questa settimana dai responsabili del progetto. Attualmente in fase di sviluppo in Turchia, la piattaforma è da poco entrata in fase alfa ed è prevista la stretta collaborazione con 50 progetti NFT globali.

“Prevediamo di espanderci a livello mondiale in un arco di tempo relativamente breve”, ha commentato Mustafa Ekinci, creatore e co-fondatore di MetaAge. “La piattaforma ha già suscitato un significativo interesse a livello internazionale”, ha proseguito, sottolineando che la community Discord in rapida crescita ora comprende più di 10.000 persone in tutto il mondo, con oltre 4.000 utenti certificati come affidabili.

