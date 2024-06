Riassunto: GIST Impact, fornitore leader di dati e analisi sull’impatto, riceve un investimento da UBS Next

ZURIGO–(BUSINESS WIRE)–GIST Impact, fornitore leader di dati e analisi sull’impatto, ha annunciato oggi l’investimento da parte di UBS Next, l’unità di venture e innovazione dell’importante banca universale svizzera.





GIST Impact fornisce intelligence concreta sull’impatto ad aziende e investitori, aiutandoli a misurare con facilità il loro impatto ambientale e sociale. I dati e il software dell’azienda si basano su una strategia di tipo scientifico, specifica per la posizione e in linea con gli standard del settore, che attinge a oltre 16 anni di esperienza nella misurazione e valutazione dell’impatto. I suoi clienti comprendono alcune delle più grandi banche al mondo, fondi patrimoniali pubblici e aziende tecnologiche.

L’offerta di dati migliori sull’impatto è fondamentale per lo sviluppo di una maggiore trasparenza per gli investitori, per consentire loro di gestire i loro portafogli.

