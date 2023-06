Riassunto: Giovani innovatori provenienti da 78 paesi sviluppano nuove soluzioni in risposta alle sfide idriche globali

Oltre 1.000 studenti partecipano al concorso per l’innovazione Xylem Global Student Innovation Challenge

I vincitori del primo premio provengono da Portogallo, India, Hong Kong e Pakistan

WASHINGTON–(BUSINESS WIRE)–Studenti provenienti da 78 paesi hanno presentato idee innovative per affrontare le sfide mondiali sempre più pressanti relative all’acqua con candidature alla Global Student Innovation Challenge del 2023, ospitata dal leader in tecnologie idriche Xylem (NYSE: XYL). Più di 1.000 studenti hanno creato nuove soluzioni per una serie di urgenti problemi relativi all’acqua, tra cui la produzione ecologica di idrogeno e la riduzione di inquinamento dovuto alla plastica.

Ormai giunta alla sua terza edizione annuale, la sfida invita la prossima generazione di innovatori in ambito idrico a risolvere delicati problemi relativi all’acqua e li incoraggia a diventare importanti collaboratori alla risoluzione di importanti sfide ambientali.

