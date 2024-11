Riassunto: GigaDevice lancia il nuovo chip EtherCAT® SubDevice Controller Chip, un’ottima scelta per l’automazione industriale

MONACO–(BUSINESS WIRE)–GigaDevice (Codice Borsa: 603986), importante fornitore di semiconduttori, ha annunciato oggi il lancio ufficiale del suo chip EtherCAT® SubDevice Controller.









GigaDevice has ricevuto l’autorizzazione ufficiale di Beckhoff e lanciato il suo primo EtherCAT® SubDevice Controller, GDSCN832, assieme alla serie di MCU per l’automazione industriale a prestazioni ultra elevate GD32H75E, che incorpora EtherCAT® SubDevice Controller. Questi nuovi prodotti sono realizzati appositamente per soddisfare le esigenze del mercato dell’automazione industriale, offrendo soluzioni ottimali per applicazioni quali servo controllo, convertitori di frequenza variabile, PLC industriali e moduli di comunicazione, grazie alla loro eccezionale potenza di elaborazione ed ampie risorse di interfaccia.

Contacts

Tel.: + 86 (010) 8288 1196



E-mail: marcom@gigadevice.com