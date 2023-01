Riassunto: GIGABYTE al CES 2023: La potenza del computing per ridefinire il mondo

TAIPEI–(BUSINESS WIRE)–GIGABYTE, fornitore leader di hardware per computer e pioniere dell’industria tecnologica, presenta “Power of Computing” al CES 2023 per dimostrare l’eccezionale capacità di calcolo che fa progredire le tecnologie innovative. Una vasta gamma di soluzioni per aziende e personal computer viene portata in fiera per rispondere al tema.





Data Center Servers: Innovazioni informatiche che promuovono le tecnologie di nuova generazione e le applicazioni di intelligenza artificiale.

Advanced Cooling Solutions: performance informatiche e sostenibilità ambientale in armonia.

Mobile Computing Platforms: zonal computing per consentire un trasporto più sicuro ed ecologico.

PC e Laptop: Prestazioni di nuova generazione per i nativi digitali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media: Michael Pao brand@gigabyte.com