Riassunto: GIGABYTE a MWC 2023: favorire le scoperte tecnologiche nell’IA, ESG e 5G grazie alla “Potenza dell’informatica”

TAIPEI–(BUSINESS WIRE)–GIGABYTE e la sua sussidiaria Giga Computing presenteranno congiuntamente i loro server di prossima generazione a MWC 2023. La fiera sarà dedicata alle soluzioni IT per l’edge computing, lo sviluppo dell’IA, i centri dati HPC, i server sul cloud, l’informatica green e il visual computing, con il tema “Power of Computing” (La potenza dell’informatica). La storica competenza di GIGABYTE ha portato all’ampia adozione di questi server da parte di istituzioni accademiche e imprese di tutto il mondo e all’accelerazione delle innovazioni in diversi settori.





Connettere le infinite possibilità delle applicazioni 5G con l’edge computing

GIGABYTE presenta tre modelli di server edge (E163-S30, E263-Z30 ed E252-P30), a supporto degli ultimi modelli di processori rispettivamente di Intel, AMD e Ampere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto con i media: Michael Pao brand@gigabyte.com